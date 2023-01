Presseerklärung

Faschistischer und antikommunistischer Angriff auf die Horster Mitte

Am Samstag, dem 7. Januar 2022, gab es einen antikommunistischen und faschistischen Angriff auf die Horster Mitte. Dort hat die MLPD im Willi-Dickhut-Haus ihre Parteizentrale. Der Täter randalierte, zerstörte an zwei PKW unter anderem die Windschutzscheiben, zerschlug auch am Jugendzentrum Che eine Scheibe, beschädigte Gegenstände der MLPD und des VermögensVerwaltungsVereins.