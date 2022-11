Urabstimmung und Vollstreik jetzt!

Arbeiter treten international auf den Plan

In den letzten Wochen und Monaten tritt weltweit die Arbeiterklasse im Kampf gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf den Plan. So fand am 9.11. in Griechenland ein landesweiter Generalstreik statt, in Belgien legte ein Generalstreik den Verkehr lahm. Im Iran entwickelt sich eine revolutionäre Gärung, auch weil die Arbeiter mit Streiks und Demonstrationen sich an die Spitze des Kampfs gegen das faschistische Mullah-Regime stellen.

Eine Schwäche dieser Kämpfe international und in Deutschland ist noch, dass sie sich vor allem auf ökonomische Fragen beziehen. Doch wir haben mehr Rechnungen mit dem herrschenden System und der Regierung offen! Die Arbeiterklasse muss auch den Kampf gegen die akute Weltkriegsgefahr und zur Rettung der natürlichen Umwelt vor der Profitwirtschaft aufnehmen. Der Kapitalismus ist auch verantwortlich für die doppelte Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der Frauen. Gewerkschaftliche Kämpfe unterstützt die MLPD aus ganzer Kraft. Darin können die Gewerkschaften zu Kampforganisationen der Arbeiter für ihre konkreten Interessen gemacht werden. Doch es braucht auch selbstständige Kämpfe, die diesen Rahmen durchbrechen und weiter gehen.

Wie ist es mit den Löhnen im Sozialismus?

In den ehemals sozialistischen Staaten der Sowjetunion in der Ära von Lenin und Stalin sowie später in der Zeit Mao Zedongs in China wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter nach ihrer Leistung bezahlt. Es ist eine Lüge, wenn vom Sozialismus als „Gleichmacherei“ gesprochen wird. Damit soll nur die extreme Ungleichheit zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten heute gerechtfertigt werden. Im Sozialismus gilt die Losung: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung". Steuern und Abgaben machten damals nicht einmal fünf Prozent der Löhne der Werktätigen aus, weil das Sozialwesen staatlich finanziert wurde. In der durch Arbeitszeitverkürzung gewonnenen Zeit engagierten sich viele Arbeiter in den Sowjets (Räten).