Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime

Teilnehmer auf dem Podium ist Nosrat Taymoorzadeh von der Kommunistischen Partei Iran (online), weitere iranische Revolutionäre und Peter Weispfenning für das Zentralkomitees der MLPD.

Seit dem Tod der junge Kurdin Jina Mahsa Amini (22 Jahre) am 16. September, durch die Gewalt der iranischen Sittenpolizei, in Teheran im Polizeigewahrsam, reißen die Massenproteste im Iran nicht ab. Tag und Nacht werden die Straßen von den Protestierenden bestimmt, in der kurdischen Provinz aber auch in allen großen und kleinen Städten des Irans.

Jina Aminis Tod hat das Feuer einer revolutionären Gärung, das unter den Massen schon lange glühte und sich vor allem in einer bisher nicht gekannten Häufung von Arbeiterkämpfen ausdrückte, im ganzen Land erneut entfacht.

Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, welche Entwicklung die Massenproteste im Iran nehmen. In der weltweiten Solidaritätsbewegung und auch im Iran treffen die unterschiedlichsten politischen Strömungen aufeinander. Wie kann das Regime gestürzt werden und welche Richtung wird sich durchsetzen?

Die Petrochemiebeschäftigten mit ihren Massenstreiks sind zum Herz des Volksaufstands geworden. Mit ihnen organisiert die MLPD die Zusammenarbeit entsprechend der Losung von Karl Marx: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“. Dazu wird die Veranstaltung mit Vertretern unter anderem von der Kommunistischen Partei Irans und vom ZK der MLPD stattfinden.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher. Als Schutz vor einer Corona-Infektion werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, einen tagesaktuellen Schnelltest (oder Selbsttest) durchzuführen. Im Saal ist das Tragen einer FFP2-Maske dringend empfohlen.