Noch fünf Tage bis zur Einweihung der Karl-Marx-Statue in Gelsenkirchen

Am Samstag, 27. August, wird in Gelsenkirchen direkt neben der Lenin-Statue eine Karl-Marx-Statue eingeweiht. Der Festakt beginnt um 16 Uhr, die Enthüllung wird gegen 17 Uhr sein.

Vorberichterstattung

Mehrere Medien, so die WAZ, die Bild-Zeitung oder auch t-online, haben bereits berichtet. Hier finden sie ein aktuelles Video „Warum eine Karl-Marx-Statue nach Gelsenkirchen gehört" mit O-Tönen u.a. der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner. Wer schnell anfragt, hat eventuell noch die Möglichkeit, Exklusives für die Vorberichterstattung zu erhalten.

Pressekonferenz

Am Samstag findet ab 14.30 Uhr eine Pressekonferenz im Kultursaal der Horster Mitte statt. Dabei stehen Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, der Künstler Rainer Günther und die Internationalismusverantwortliche der MLPD, Monika Gärtner-Engel, Rede und Antwort. Da die Zeit an dem Tag knapp ist, ist dies eine Gelegenheit, O-Töne zu erhalten oder ggf. noch Gespräche zu vereinbaren. Teilnehmer der Konferenz erhalten auch exklusives Material aus dem Erstellungsprozess der Statue.

Interviewpartner aus aller Welt

Wir rechnen mit bis zu 80 Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. Diese können aus erster Hand aus Massenkämpfen in ihren Ländern berichten, ob vom Sturz des Präsidenten in Sri Lanka, von Massenprotesten gegen die Inflation in Argentinien, Protesten in den USA oder aus den Philippinen gegen Marcos II. Wir vermitteln Gesprächspartner.

Sternmarsch gegen den Ukraine-Krieg, Gasumlage und Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen

In Deutschland ist die MLPD bundesweit aktiv in Kämpfen gegen die Gasumlage und Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen. Der Sternmarsch mit sechs Demonstrationszügen und zwei Fahrradkorsos am Samstag ab 10.30 Uhr gewinnt an Bedeutung.

Akkreditierung notwendig

Angesichts zunehmender Medienanfragen, des beschränkten Platzes und um den Medienvertretern gute Foto- und Filmoptionen anbieten zu können, ist eine Akkreditierung notwendig. Die ordentliche Frist dazu endet am 24.8., 10.00 Uhr. Auf Anfrage an pressesprecher@mlpd.de senden wir umgehend das Akkreditierungsformular. Danach sind nur noch in Ausnahmefällen Akkreditierungen möglich.

Mehr Informationen zum gesamten Programm „40 Jahre MLPD"