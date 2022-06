Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems

Während in den westlichen Medien fast nur NATO-Unterstützer zu Wort kamen, stellte das faschistische Putin-Regime sogar die Verwendung des Wortes Krieg unter Strafe. So lang- sam brechen sich in den deutschen Medien auch wieder mehr kritische Stimmen Bahn. Woran es aber mangelt, ist eine differenzierte, fundierte marxistisch-leninistische Analyse, die keine vordergründige Effekthascherei betreibt, sondern vor allem die Zusammenhänge, die Wechselwirkungen und die Ursachen untersucht und Schlussfolgerungen für eine neue Friedensbewegung zieht.