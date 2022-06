40 Jahre MLPD - Die revolutionäre Arbeiterpartei feiert Geburtstag

Heute vor genau 40 Jahren wurde die MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) gegründet - am 20. Juni 1982. Mitten im Niedergang der kleinbürgerlichen »marxistisch-leninistischen Bewegung« und dem Aufstieg der Grünen zum neuen bürgerlich-parlamentarischen Hoffnungsträger war das ein selbstbewusstes Signal: Einer revolutionären, marxistisch-leninistischen Arbeiterpartei gehört die Zukunft! Wesentliche Grundlagen dafür hatte Willi Dickhut als Vordenker und Mitbegründer der MLPD gelegt. 37 Jahre lang wurde die MLPD durch Stefan Engel als Parteivorsitzender geleitet, der diese Partei neuen Typs wesentlich prägte.

Gabi Fechtner, die heutige Vorsitzende der MLPD, erklärte zum Geburtstag der MLPD:

„Wir haben zwar den echten Sozialismus noch nicht erkämpft, aber man kann mit Fug und Recht sagen: Dieses Land wäre anders ohne die MLPD. Sie hängt ihr Fähnchen nicht in den Wind politischer Modeerscheinungen, sondern hält an ihren Grundüberzeugungen fest. Wo wäre heute die gesellschaftliche Diskussion über den Sozialismus, wenn die MLPD diesen nicht über 40 Jahremitsamt der Schlüsse aus seinem Verrat in DDR und Sowjetunion Mitte der 1950er Jahrepropagiert und verkörpert hätte? Wo stünde die Arbeiterbewegung ohne die Betriebsgruppen der MLPD in den großen Industriebetrieben der Republik, die heute keine andere Partei mehr vorzuweisen hat? Haben wir nicht prägend Einfluss genommen mit Forderungen, die, anfangs noch belächelt, sich dann doch durchgesetzt oder zu Massenforderungen wurden wie nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich (zunächst um die 35 Stundenwoche) oder einem Verbot faschistischer Organisationen? Wer vermittelt in Zeiten der Fake News, der Irrungen und Wirrungen, treffende Prognosen und marxistisch-leninistische Analysen z.B. zu den Hintergründen des Kriegsgeschehens in der Ukraine? Wer würde heute die Solidarität und den gemeinsamen Kampf der Arbeiter und Unterdrückten der Welt organisieren, wenn nicht die MLPD als Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR?“

Die großen Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD finden vom 26. bis 28. August in Gelsenkirchen rund um das Willi-Dickhut-Haus statt.

Auf dem Programm stehen unter anderem:

Enthüllung einer Karl-Marx-Statue (neben der Lenin-Statue)

Diskussionsveranstaltungen mit Vertretern des Zentralkomitees

Konzerte – u.a. zu 30 Jahre Jugendverband REBELL und musikalische Reise durch 40 Jahre MLPD

Kultur, Verpflegung, Informationsstände und Ausstellungen, Filmvorführungen, Programm für die ganze Familie.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen; gerne vermitteln wir Gesprächspartner.