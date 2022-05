ICOR-Aufruf zum 1. Mai und 8./9. Mai 2022

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR ruft zum Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse am 1. Mai und zum Aktiven Widerstand gegen jeden imperialistischen Krieg und gegen die Weltkriegsgefahr auf.

Der 1. Mai 2022 steht als Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse im Zeichen einer barbarischen Invasion des russischen Imperialismus in die Ukraine und einer massiv verschärften allgemeinen zwischenimperialistischen Kriegs- und Weltkriegsgefahr. Imperialistische Länder bzw. Blöcke von Russland bzw. den USA als Hauptkriegstreiber in der Welt und im Verbund mit der NATO stehen sich auf ukrainischem Gebiet auf unterschiedliche Weise gegenüber – mit dem Potenzial eines III. Weltkrieges.

Der 8./9. Mai stehen für den Sieg der Alliierten, vor allem der Roten Armee der sozialistischen Sowjetunion, über den Hitlerfaschismus 1945. Die Massen in Russland und Osteuropa feiern bis heute diesen Tag und die ICOR hat ihn zum Antikriegs-Kampftag erhoben. Die internationale Arbeiterklasse, insbesondere das internationale Industrieproletariat, ist herausgefordert, das entscheidende Rückgrat im Kampf der Massen, der Arbeiter, der Frauen, der Jugend, der Umweltschützer, der Antifaschisten gegen den Imperialismus und heute ganz besonders gegen die drohende Gefahr eines atomar geführten III. Weltkriegs zu bilden.

Die Wechselwirkung zwischen anhaltender Weltwirtschafts- und Finanzkrise, der Corona- Pandemie, nunmehr weltweit forcierter Hochrüstung und dem beschleunigten Übergang in die globale Umweltkatastrophe haben weltweit das Leben der Massen beeinträchtigt bis dahin, ihre Lebensgrundlagen infrage zu stellen. Die Inflation steigt rasant, macht das Leben für immer breitere Massen unfinanzierbar. Schätzungsweise 17 Millionen Menschen sind an Covid 19 gestorben. Viele könnten noch am Leben sein, wenn sie eine Impfung bekommen hätten. Doch die imperialistischen Länder und Monopole hüten weiter gierig ihre profitträchtigen Patente auf Kosten des Lebens von Millionen Menschen. 160 Millionen Menschen wurden zusätzlich in die Armut gestürzt. In mehr als 100 Ländern wurden in der Krise die erkämpften Leistungen im sozialen und Gesundheitsbereich gekürzt oder gar ganz aufgehoben. Millionen Arbeitsplätze wurden vernichtet oder stehen auf der Abschussliste.

Die Massen setzen sich in Demonstrationen, Widerstandsaktionen, Streiks und aufstandsähnlichen Bewegungen zur Wehr. In Hungeraufständen und Kämpfen gegen Inflation und die Politik der Monopolpreise durch die Energiekonzerne verteidigen sie ihre existenziellen Interessen. Die ICOR hat sich klar positioniert. Jetzt gilt es, den Worten Taten folgen zu lassen: Der 1. Mai ist insbesondere der Tag, an dem wir Bilanz ziehen über die Stärkung der ICOR und all unserer Mitgliedsorganisationen, um weltweit den Ruf unüberhörbar zu machen: Vorwärts zum Sozialismus und Kommunismus! Erst mit der Machtergreifung des Proletariats wird der Weg eröffnet, dass imperialistische Kriege, Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter und der breiten Massen, Umweltzerstörung und Perspektivlosigkeit für die Jugend der Vergangenheit angehören.

Aktiver Widerstand: