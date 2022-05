Einzigartiges Programm in Essen und Gelsenkirchen

Was macht diese Demo so einzigartig?

Sie ist die einzige Großdemonstration die sich konsequent sowohl gegen den russischen Imperialismus, als auch gegen die imperialistische NATO richtet. Sie ist die einzige Demonstration die sich ausdrücklich sagt: „Wir müssen einen Dritten Weltkrieg verhindern!“ Denn darauf läuft die aktuelle Eskalation der Widersprüche hinaus. Aus vielen Betrieben haben sich Kolleginnen und Kollegen angekündigt. Bei dieser Demo stehen die Arbeiterinnen und Arbeiter an der Spitze.

Diese Demonstration hat eine klare Perspektive: Die Abschlusskundgebung ist verbunden mit der Einweihung einer sozialistischen Gedenkstätte vor der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Revolutionäre wie Marx und Engels haben den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft entwickelt. Clara Zetkin war eine Vorkämpferin gegen imperialistische Kriege und Initiatorin der 1. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz im Jahr 1915.¹ Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg kämpften mutig gegen den Ersten Weltkrieg. Ernst Thälmann führte die KPD erfolgreich in den 1920er-Jahren und leistete noch aus dem Gefängnis heraus Widerstand gegen den Hitler-Faschismus. Willi Dickhut führte den illegalen proletarischen Widerstand gegen den Hitler-Faschismus und baute die MLPD mit auf.

Der ganze Tag wird ein Paukenschlag für eine neue Friedensbewegung. Bundesweit wird intensiv geworben und vorbereitet.

Wie läuft der Tag ab?

Die Demonstration startet an der Zweigertbrücke – Ecke Karnaper Str./Waldemey in Essen. Wir bitte um Anreise bis 10.30 Uhr. Um 11 Uhr beginnt eine kurze Auftaktkundgebung, spätestens um 11.30 Uhr geht die Demonstration los.

An der Ecke Stinnesstraße/ Karnaper Straße gibt es ca. um 11.50 Uhr eine kurze Zwischenkundgebung. Wir gedenken dort der Opfer der ehemaligen KZ-Außenstelle im Lager Ruhrglas. Wem die gesamte Strecke zu lang ist, dem schlagen wir vor, hier zum Demozug zu stoßen. Anreise z. B. mit der U11 zur Haltestelle Boyerstraße. Ca. um 13 Uhr Ankunft der Demonstration an der Horster Mitte, Ecke Schmalhorststraße / An der Rennbahn in Gelsenkirchen-Horst

Direkt um 13 Uhr startet die Abschlusskundgebung mitsamt der Einweihung der sozialistischen Gedenkstätte. Das Bühnenprogramm wird bis ca. 15 Uhr dauern, das Rahmenprogramm bis 17 Uhr. Im Rahmenprogramm ist Zeit, sich die Gedenkstätte anzuschauen, sich an den vielen Verpflegungs- und Infoständen einzudecken. Der Jugendverband REBELL organisiert Spielstände für Kinder.