MLPD weiht Gedenkstätte rund um die Lenin-Statue ein sowie das Willi-Dickhut-Haus

In vielen Ländern der Welt wird der Antikriegstag seitdem am 8. oder 9. Mai begangen. Am 8. Mai 1992 wiederum starb der Vordenker und Mitbegründer der MLPD, Willi Dickhut. Sein Todestag jährt sich dieses Jahr also zum 30. Mal. Am Sonntag, den 8. Mai 2022, findet im Ruhrgebiet ein vielseitiges Programm statt.

Passend zur aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine und der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs, startet um 11 Uhr im Essener Norden eine Demonstration für den Weltfrieden, die zur Horster Mitte in Gelsenkirchen führt. Der genaue Anfangsort wird noch bekanntgegeben.

Von 14 Uhr bis 16 Uhr organisieren die MLPD und ihr Jugendverband REBELL einen Festakt vor der Horster Mitte in Gelsenkirchen. Wir freuen uns auf eine Rede von Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD, auf die Umbenennung der Parteizentrale der MLPD in der Horster Mitte in 'Willi-Dickhut-Haus', die Einweihung einer Gedenkstätte für deutsche Revolutionäre rund um die Lenin-Statue und auf ein Kulturprogramm der Rebellen.

Bei einem Workshop im Jugendzentrum Ché haben sie unter anderem ein eigenes Lied über Willi Dickhut geschrieben. Welchen immensen Beitrag Revolutionäre und Marxisten-Leninisten für den Fortschritt der Menschheit geleistet haben, wird heute gesellschaftlich totgeschwiegen. Dem sagen wir mit dem Festakt den Kampf an. Gib Antikommunismus keine Chance! Ein tolles Rahmenprogramm rundet den Tag ab. Ab 12 Uhr gibt es rund um die Horster Mitte Bücher- und Informationsstände. Das Willi Dickhut Museum öffnet seine Tore für alle Interessierten für zwei bis drei spannende Führungen. Kulinarisch kommen jede und jeder auf ihre und seine Kosten. Es gibt original Thüringer Bratwürste, Hähnchen, vegane Spezialitäten, Crêpes, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke.

MLPD und REBELL mobilisieren in NRW insbesondere unter der Jugend. Aus den anderen Landesverbänden werden Delegationen teilnehmen. Alle Interessierten können sich für die gemeinsame Anreise an die MLPD in ihrer Stadt wenden. Einen Flyer gibt es ab nächste Woche.