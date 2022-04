MLPD-Monatsbeitrag auf der ICOR-Homepage April 2022

2022 feiert die MLPD ihr 40-jähriges Bestehen als revolutionäre Arbeiterpartei und stolzes Mitglied der ICOR. Auch unsere Jugendorganisation REBELL feiert 30 Jahre und unser „Verlag Neuer Weg“, der von Anfang an das theoretische Organ der MLPD und ihrer Vorläufer (REVOLUTIONÄRER WEG) druckte, wird 50 Jahre alt. Nicht zuletzt steht für uns das Jahr 2022 ganz im Zeichen von Willi Dickhut, dem Vordenker der MLPD, dessen Tod sich zum 30. Mal jährt.

All das werden wir gebührend feiern und wir wollen euch sehr herzlich dazu einladen!

Dazu organisieren wir ein vielfältiges Programm. Der Höhepunkt wird ein Festakt dazu am Abend des 26.08.22 sein. Weitere Bestandteile des Programms sind ein großes Konzert zu „30 Jahre REBELL“ am 27.08.22 und größere und kleinere Veranstaltungen über alle drei Tage. Als Internationalisten planen wir Diskussionsveranstaltungen mit Euch.

Natürlich seid ihr hier unsere Gäste. Falls Ihr Unterstützung für die Anreise braucht, meldet euch freimütig!

Um frühzeitig alle notwendigen Prozesse (Visa usw.) anzugehen, bitten wir euch um Rückmeldung bis zum 15. Mai 2022, ob ihr die Einladung annehmen könnt.

Wir nutzen die Gelegenheit auch, um euch zum 8. Mai 2022 nach Deutschland einzuladen:

Das ist nicht nur der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, sondern in diesem Jahr auch der 30. Todestag unseres Vordenkers und Parteigründers Willi Dickhut. Wir werden ihn an diesem geschichtsträchtigen Datum mit einem Festakt würdigen und neben unserer Lenin-Statue auch Gedenksteine für ihn und für weitere deutsche Revolutionäre aufstellen (Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Ernst Thälmann). Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen, teilzunehmen oder eine Botschaft zu schicken. Es wird auch möglich sein, die Feierlichkeiten per Livestream zu verfolgen (Teile des Programms werden auch auf Englisch übersetzt werden).

An diesem Tag rufen MLPD und internationalistisches Bündnis, Mitglied in der antiimperialistischen Einheitsfront, zu einer Demonstration gegen den imperialistischen Krieg und die akute Weltkriegsgefahr auf. Am Ende der Demonstration wird auch eine sozialistische Gedenkstätte bei der Horster Mitte eröffnet und die Parteizentrale der MLPD als »Willi Dickhut Haus« getauft. Es wäre hervorragend und sicherlich auch ein Erlebnis, wenn ihr dabei wärt!

Meldet euch mit allen Fragen gerne bei uns!

Ich sende euch herzliche solidarische und revolutionäre Grüße im Namen des ZK der MLPD

Monika Gärtner-Engel

Internationalismusverantwortliche der MLPD