8. MAI 2022

Antikriegsdemonstration gegen akute Weltkriegsgefahr! MLPD weiht sozialistische Gedenkstätte ein

Der 8. Mai wird weltweit gefeiert als Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. 77 Jahre später tobt mitten in Europa der Ukraine-Krieg, droht die Welt in das Inferno eines III. Weltkriegs zu geraten. Deshalb ruft das Internationalistische Bündnis an diesem Tag zu einer bundesweiten Demonstration auf. Motto: „Werde Teil der Widerstandsfront gegen die Weltkriegsgefahr“.