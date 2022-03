Kritische O-Töne aus Russland und der Ukraine - differenzierte Einschätzungen der MLPD

Aus der Ukraine berichtete gestern der Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung der Ukraine (KSRD): „Tausende von Zivilisten, darunter mehr als 200 Kinder, wurden seit Beginn der Invasion getötet. Hochhäuser, Krankenhäuser und Schulen brennen, Flugzeuge und Artillerie verrichten ihr blutiges Werk. (...) Es gibt viele friedliche Menschen, die sich an den Aggressoren rächen, Partisanenkommandos bilden, Putins Truppen und Ausrüstung hinter den Linien angreifen, ganz in den besten Traditionen der roten Partisanen des Großen Vaterländischen Krieges. Das Wesen des Krieges bleibt jedoch dasselbe: Es ist ein Kampf zwischen Putins neuimperialistischem Regime und dem westlichen Imperialismus, der auf dem Territorium der Ukraine und auf Kosten des Lebens der einfachen Menschen ausgetragen wird. (...) Imperialistische Kriege bringen den Menschen in der Welt nur Kummer, Leid und Tod. Nieder mit dem bürgerlichen Krieg!" Link

Die marxistisch-leninistische Plattform Russlands nimmt Stellung: „Heute fallen russische Bomben auf ukrainische Städte, russische und ukrainische Soldaten sterben für die Interessen internationaler Monopole oder Oligarchen, und die Welt steht am Rande einer globalen Atomkatastrophe. Unter diesen Umständen rufen wir die arbeitende Bevölkerung Russlands auf, gegen den Krieg zu protestieren." Sie berichtet, dass in Dutzenden Städten Russlands trotz Verbots tausende Menschen gegen den Krieg der russischen Armee im Nachbarland Ukraine auf die Straße gehen. Link

Mit vier Erklärungen hat sich die MLPD differenziert positioniert. Die letzte wendet sich gegen die Wende der Ampel-Regierung zu offen imperialistischer Außen- und Militärpolitik und die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen. Sie steht unter dem Titel: „Gefährliches Spiel mit dem Feuer eines Weltkriegs: Keine NATO in die Ukraine – Abzug der russischen Truppen!" In ihr heißt es unter anderem: „Solidarität mit den Massen in der Ukraine bedeutet die Verpflichtung, den Kampf um den Weltfrieden zu verstärken. Kein Krieg kann auf Dauer gegen den aktiven Widerstand der Arbeiter und Massen geführt werden! (... ) Bauen wir auch in Deutschland eine neue starke Friedensbewegung gegen alle imperialistischen Kriegstreiber auf!" Link

Die MLPD sieht es kritisch, dass solche Stimmen, die sich unabhängig sowohl von NATO/EU als auch Russland zu Wort melden, in den Medien momentan kaum zum Tragen kommen. Gerade in Zeiten der Kriegspropaganda von allen Seiten ist kritischer Journalismus ein Gebot der Zivilcourage.

