8. März 2022 - Kampf für die Befreiung der Frau und vorwärts zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen!

Gewalt, Hunger, Umweltkatastrophen, Krieg und Unterdrückung treiben massenhaft Menschen in die Flucht und zerstören Familien. Überall, wo auf der Welt derzeit Massenkämpfe, Aufstände oder auch bedeutende Streiks entstehen, gehen sie meist auf die Lasten der kapitalistischen Wirtschaftskrisen zurück, die von den Massen getragen werden und das Leben für die werktätigen Massen unbezahlbar machen. Die internationale Rechtsentwicklung kapitalistischer und reaktionärer Regierungen und Kräfte geht mit Angriffen auf erkämpfte Frauenrechte und Verschärfung ihrer Unterdrückung einher. Im Kampf dagegen wächst die internationale kämpferische Frauenbewegung, positioniert sich auch gesamtgesellschaftlich und hat die Kämpfe der Massen belebt. In vielen Ländern entstanden Massenbewegungen gegen Gewalt an Frauen, körperliche oder psychische und sexuelle, und gegen Feminizid und für das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper und ihr Leben. Arbeiterinnen und Angestellte kämpfen für höhere und gleiche Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Die internationale Frauenbewegung steht vor großen historischen Herausforderungen!

Kommunistinnen wie Clara Zetkin ergriffen 1910 die Initiative und vereinten Arbeiterinnen, Bäuerinnen und die Masse der Frauen im Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und imperialistische Kriege. Unterstützt von revolutionären Parteien wurde der 8. März zum weltweiten gemeinsamen Kampftag einer Masse von Frauen, der kämpferischen und revolutionären Frauen- und Arbeiterbewegung. Die ICOR trägt heute als stolze Erbin der sozialistischen Vorkämpferinnen die Fahne der Befreiung der Frau mit der Perspektive des Sozialismus weiter!

Es waren maßgeblich die Frauen, die sich an die Spitze für die Beendigung des 1. Weltkriegs stellten und ein anderes System forderten. Sie streikten und gingen von Fabrik zu Fabrik, warfen Stöcke, Steine und Schneebälle an die Fabrikfenster und bahnten sich den Weg an die Arbeitsplätze. Der 8. März wird dieses Jahr mit der Forderung zur sofortigen Beendigung des imperialistischen Krieges marschieren. Wir lassen uns vor keinen Karren der imperialistischen Kriegstreiber spannen.

Heute wird der Kampf der Frauen für ihre Befreiung und gleiche Rechte mehr und mehr ein fester Bestandteil des Klassen- und Befreiungskampfs gegen Ausbeutung, Unterdrückung, imperialistische Herrschaft und Kriege. Der Aufschwung der internationalen kämpferischen Frauenbewegung blieb den Herrschenden nicht verborgen. Seit einigen Jahren werden deshalb durch die Regierenden vieler Länder Zugeständnisse gemacht oder scheinradikale feministische Strömungen gefördert, um die Aufmerksamkeit vom Kapitalismus als Hauptursache für die Unterdrückung der Frauen abzulenken. Der 8. März ist international heftig umkämpft: Ist es der internationale Kampftag gegen die doppelte Ausbeutung und besondere Unterdrückung der Frauen, in enger Verbindung zur Arbeiterbewegung und den sozialistischen Zielen? Oder mutiert der 8. März zu einem kosmetisch-feministischen oder bürgerlich-feministischen Feiertag oder Frauen-Shopping-Tag, womit verweigert wird, die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Frauen anzuprangern und zu bekämpfen?

Die kommunistische Vision von Freiheit und Befreiung der Menschheit schließt den Kampf um die Befreiung der Frauen und die Förderung der selbstständigen kämpferischen Frauenbewegung und den Einsatz für ihren neuen Aufschwung ein.

Die ICOR-Parteien unterstützen die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen vom 3. bis 10. September 2022 in Tunis/Tunesien! Auf der Basis „Von Religion bis Revolution“ schließt sie auf überparteilicher Grundlage Frauen aus dem ganzen gesellschaftlichen, politischen und weltanschaulichen Spektrum zusammen. Hier vereinen sich revolutionäre und kämpferische Frauenbewegung im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen und für ihre Befreiung in einer befreiten Gesellschaft. Die 4. Weltkonferenz der ICOR unterstrich die Bedeutung der aufflammenden Kämpfe der Frauenmassen, deren Triebkräfte Arbeiterinnen und junge Frauen sind, und stärkte die Entschlossenheit, die revolutionäre Frauenpolitik und Frauenförderung höherzuentwickeln.

Die ICOR ruft auf: