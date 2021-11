Ein Forderungskatalog zur vierten Welle der Pandemie

Die unzureichende Impfquote, der nachlassende Impfschutz vor allem Älterer, der sorglose Umgang mit dem Gesundheitsschutz und die gefährliche neue Delta-Variante des Virus – damit war die brisante Beschleunigung der vierten Welle vorprogrammiert.

Gipfel der Inkompetenz ist schließlich die beschlossene Aufhebung eines bundesweit einheitlichen, sinnvollen Vorgehens bei notwendigen Schutzmaßnahmen, so die Abschaffung kostenloser Tests und der Maskenpflicht im Unterricht in verschiedenen Bundesländern und so weiter. Die Empörung, aber auch die Verunsicherung über diese Politik wächst.

Mit einem aktualisierten Forderungskatalog schlägt die MLPD folgende Maßnahmen vor: