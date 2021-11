Solidaritätserklärung der MLPD für die Cosco-Arbeiter in Piräus, Griechenland

Die Arbeiter in Europa können von Euch lernen

Liebe Kolleginnen und Kollegen bei Cosco in Piräus, liebe Freundinnen und Freunde, in dem Moment, in dem ich euch die folgende Solidaritätserklärung schicken wollte, habe ich von eurem wichtigen Sieg erfahren. 1000 Glückwünsche nach Piräus! Bitte wertet Eure Erfahrungen gut aus, die Arbeiter Europas können von Euch lernen. Hier, was ich vor zwei Tagen geschrieben habe:

Von Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD