Globale und regionale Umweltkatastrophen rufen nach grundlegendem Systemwandel, statt katastrophalem Krisenmanagement

2021 haben wir eine extreme Entwicklung des Übergangs der stattfindenden Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe erlebt. Hitzewellen mit Rekordhitze und Waldbränden, Dürren auf der einen und Rekordunwetter mit Überschwemmungen und Erdrutschen auf der anderen Seite haben extreme Folgen für die Massen. Die Gletscher am Nord- und Südpol und das Grönlandeis schmelzen so schnell wie noch nie.

Hunderte Menschen sind in den Fluten überall auf der Welt, aber erstmals in diesem Ausmaß auch in Europa, gestorben. Tausende haben ihre Häuser verloren, ganze Dörfer und Stadtteile wurden dem Erdboden gleichgemacht.

Die Hitzewellen in Nordamerika, im Mittelmeerraum und in Asien töten Menschen, verursachen Waldbrände und Dürren.

Der Wechsel von extremer Hitze und Trockenheit und extremen Unwettern beschleunigt die Erosion, zerstört wertvolles Ackerland und damit die Existenzgrundlage der Bauern und letztlich die Ernährungsgrundlage der Menschheit.

Als Folge dieser Krise verursacht – nach dem Ausbruch des SARS-Virus und des MERS – jetzt die noch schwerere Covid-19-Pandemie Chaos im globalen Maßstab, was mit drohenden weiteren verhängnisvollen Viren in der Zukunft die Existenz der Menschheit auf der Erde bedroht.

Wir erleben dieses Jahr weltweit Extremereignisse im Zuge der heraufziehenden Klimakatastrophe. Das ist kein einmaliges „Jahrhundertereignis“ sondern ein Anzeichen dafür, dass der Übergang von einer globalen Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe voranschreitet. Die internationalen Übermonopole sind die Hauptverursacher dieser Entwicklung. Wichtige Kipppunkte sind bereits überschritten und damit ist ein qualitativer Sprung zu einer Umweltkatastrophe eingeleitet. Wie alle vorhergehenden Abkommen ist auch das Pariser Abkommen definitiv gescheitert. Die sogenannte „Klimaneutralität“ ist ein perverser Handel mit Verschmutzungsrechten.

So rücksichtslos, wie die internationalen Monopole die Lasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise auf die Arbeiterklasse, die breiten Massen und die Staatshaushalte abwälzen, wälzen sie auch die Lasten der globalen Umweltkrise ab. Die Weigerung der Herrschenden, dieses drängende Problem für das ganze menschliche Leben zu lösen, bringt immer mehr Menschen gegen den Kapitalismus auf. „System Change – not Climate Change!“ wurde zur Losung der Fridays-for-Future-Bewegung. Aber um eine tatsächliche Perspektive zu bekommen, muss geklärt werden, dass dieser System Change nur darin bestehen kann, den Imperialismus revolutionär zu überwinden und einen alternativen Weg der nachhaltigen, gleichberechtigten Entwicklung mit allen Machtbefugnissen für das Volk aufzubauen, was viele ICOR-Organisationen verbinden mit der weltweiten Erkämpfung des Sozialismus. Deshalb gibt es Versuche, revolutionäre Kräfte mit antikommunistischer Absicht aus den Umweltbewegungen auszuschließen. Nur eine sozialistische Gesellschaft kann die Einheit von Mensch und Natur nachhaltig wiederherstellen!