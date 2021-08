Große Demo am Samstag, dem 28. August

Versammlungsgesetz: So will Laschet im Bund regieren!

Kritik und Proteste gegen das geplante reaktionäre Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen haben das Vorhaben der Landesregierung durchkreuzt, das Gesetz in aller Eile durchzupeitschen. Auf die große Protestdemo am 26. Juni reagierte sie mit brutaler Polizeigewalt, mit antikommunistischer Unterdrückung und antikommunistischen Lügen. Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet droht: „Wir regieren NRW so, wie ich es mir auch für den Bund vorstellen würde.“