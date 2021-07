Flugblatt

Freiheitskämpfer und Marxist-Leninist klagt gegen seine Behandlung als ‚Gefährder‘

Kommt zum Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD in Thüringen mit Kundgebung und Demonstration anlässlich des Prozesses von Stefan Engel am 3. August in Meiningen und Erfurt. Stefan Engel klagt an: Bundesinnenminister Horst Seehofer, den damaligen Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen, den Thüringer Geheimdienstchef Stephan Kramer und den Polizeichef Dirk Löther.