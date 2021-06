Lenin bleibt in Gelsenkirchen nicht alleine – Marx-Statue wirft ihre Schatten voraus...

Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, zu einigen diesbezüglichen Fragen: „Ja, auch Karl Marx kommt nach Gelsenkirchen! Wir hatten von vornherein nicht vor, Lenin allein zu lassen. Wir heißen ja schließlich 'Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands'. Das soll durch die beiden Denkmäler nach außen deutlich gemacht werden. Auch das wird wieder etwas Besonderes. Soweit wir bisher informiert sind, gibt es dieses Statuen-Paar in Deutschland bisher noch nicht."

Was kann man jetzt schon über die Statue sagen? „Sie wird ein Unikat, woran der Künstler Rainer Günther, ein Schüler des berühmten Bildhauers Alfred Hrdlicka, bereits intensiv arbeitet. Wir legen Wert darauf, dass es ein lebendiger Karl Marx wird. Und: Marx und Lenin werden sich wie im Dialog auf Augenhöhe begegnen."

Passt das Aufstellen solcher Denkmäler in die Zeit? „Sehr gut! Heute ist Kapitalismuskritik wieder in aller Munde, nachdem das Wort 'Kapitalismus' jahrzehntelang gesellschaftlich verpönt war. Kein Wunder, wenn man sich ansieht, dass der Kapitalismus nur noch Krisen hervorbringt! Karl Marx war sicherlich der Urvater der wissenschaftlichen Kapitalismuskritik. Aber er entwickelte mit dem wissenschaftlichen Sozialismus auch eine gesellschaftliche Alternative, über die heute viel mehr diskutiert werden muss. Die neue Marx-Statue soll in dem Sinne auch ein Beitrag gegen undemokratische Denkverbote und antikommunistische Scheuklappen und für die Bewegung 'Gib Antikommunismus keine Chance!' sein."

Ist die MLPD eine „Splitterpartei", wie es in der aktuellen dpa-Meldung heißt? „Die MLPD ist von keiner Partei 'abgesplittert'. Wir verfolgen seit 1982 unseren eigenen Weg des systematischen Aufbaus einer sozialistischen Arbeiterpartei. Wir setzten dabei erfolgreich auf Nachhaltigkeit und nicht tagespolitische Effekte oder Strohfeuer. Wir sind eine revolutionäre Arbeiterpartei, überhaupt die einzige Partei, die mit Betriebsgruppen in zahlreichen industriellen Großbetrieben organisierte Strukturen in der Arbeiterbewegung hat."

Wann wird die Statue aufgestellt? „Diese Preisfrage können wir jetzt leider noch nicht beantworten. Kunst muss wachsen! Aber wir werden rechtzeitig informieren. In der Zwischenzeit kann man das Projekt gerne mit seiner Spende unterstützen bei betterplace (Für ein Karl-Marx-Denkmal - neben der Lenin-Statue in Gelsenkirchen!). Immerhin kalkulieren wir mit ca. 30.000 Euro Kosten."

Informationen, Bücher Video zu Karl Marx: https://www.mlpd.de/klassiker-des-marxismus-leninismus/karl-marx

Wer weitere (Nach-)Fragen hat, kann sich gerne an uns wenden.