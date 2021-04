Erfolg im Kampf um die Parteienrechte der MLPD - Bundeswahlausschuss schrammt knapp an politischem Skandal vorbei!

Einige Argumente wurden auch von einem Teil der Ausschussmitglieder aufgegriffen. Schließlich ging der Bundeswahlausschuss den Umweg, über die Anwendung von Corona-Sonderregelungen für Vorstandswahlen die Zweifel an der Wahlteilnahme der MLPD zu beerdigen. Denn unter Corona-Bedingungen wären solche Delegiertentage momentan nicht möglich und Vorstände blieben dann eben längere Zeit im Amt. Die grundsätzlichen Angriffe auf die Parteienrechte der MLPD behält man allerdings für kommende Zeiten in der Hinterhand. „Diese müssen vollständig vom Tisch! Die jetzigen Entscheidungen sind auf jeden Fall ein gutes Argument für die Unterschriften zur Wahlzulassung für die Internationalistische Liste/MLPD. Die großen bürgerlichen Parteien dürfen und werden in so einer Situation nicht unter sich bleiben", so Gabi Fechtner.