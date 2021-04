MLPD begrüßt geplante Absenkung der benötigten Zahl der Unterstützungsunterschriften

Er merkt an: „Andererseits: Das fällt SPD, CDU und Grünen ja 'früh' ein. Die MLPD hatte bereits am 7. Januar 2021 beim Bundesverfassungsgericht ein "Organstreitverfahren" gegen den Deutschen Bundestag eingeleitet und einen Eilantrag gestellt. Seit Monaten gibt es eine wachsende Kritik daran, dass die etablierten bürgerlichen Parteien versuchen, die Corona-Pandemie auszunutzen, um kleinere Parteien von der Wahl fernzuhalten."

„Vielleicht", so Weispfenning, „handeln die bürgerlichen Parteien ja auch erst jetzt , weil sie sehen, dass die Internationalistische Liste/MLPD so oder so die Voraussetzungen zu einer bundesweiten Kandidatur zur Bundestagswahl schaffen würde. Das dürfte kaum einer der kleineren Parteien gelingen. In einigen Landesverbänden ist die Unterschriftensammlung für die sozialistische Alternative bereits abgeschlossen. Und wir haben vor dem Bundeswahlausschuss erfolgreich unsere Parteienrechte verteidigt. Dabei wurden antikommunistischen Motive besonders bei den Vertretern von GRÜNEN und CDU offensichtlich. Deshalb würde ich dies also auch hier nicht ausschließen. Aber sei es so oder so: Wir tragen natürlich gerne auf vielfältige Art und Weise zur allgemeinen Verteidigung und Erweiterung demokratischer Rechte und Freiheiten bei."

Peter Weispfenning ergänzt: „Es geht auch nicht nur um die Besonderheiten in Corona-Zeiten. Wir kritisieren grundsätzlich die Manipulation der Wahlen in Deutschland durch undemokratische Wahlbehinderungen wie auch die 5-Prozent-Klausel oder die sog. 'abgestufter Chancengleichheit."