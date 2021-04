Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten! Für Arbeit, Frieden, Umwelt, echten Sozialismus!

Die Nachwuchskapitalisten beschwören auf ihrer Homepage „Die jungen Unternehmer“ das „Team Deutschland“, das endlich „das Tun echter Manager“ bräuchte. Und was tun echte Manager so? Elf der 30 größten deutschen Dax-Konzerne haben 2020 zum Beispiel Millionen Kurzarbeitergeld abkassiert und gleichzeitig 14 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgezahlt. Daimler hat trotz Pandemie und Wirtschaftskrise 4 Milliarden Rekordgewinn gemacht und angekündigt, 30.000 Arbeitsplätze zu vernichten.

Es gibt kein „Team Deutschland“. Wir leben in einer Klassengesellschaft, in der die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen. Unser „Team“ sind die Arbeiterinnen und Arbeiter und die einfachen Leute weltweit. Deswegen laden wir euch alle ein, mit uns gemeinsam den 1. Mai zu begehen, unsere Forderungen kämpferisch und Corona-gerecht auf die Straße zu tragen!

Wir fordern:

Schluss mit dem Schulchaos! Für Bildung und konsequenten Gesundheitsschutz!

Ausbildungsquote von 10 Prozent in der Großindustrie und unbefristete Übernahme aller Auszubildenden entsprechend der Ausbildung!

Unbürokratische und nicht rückzahlbare Soforthilfe für Studierende!

Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich!

Nicht auf unserem Rücken

Mindestens 750.000 Studierende haben ihre Nebenjobs verloren, 40% sind in Finanznot geraten.

An den Schulen haben die Regierungen völliges Chaos angerichtet. In vollen Klassenzimmern und gedrängt in Bus und Bahn wird uns unverantwortlich der Gesundheitsschutz verweigert, im Homeschooling werden alle Probleme auf die Familien abgeladen. Luftfilter, Tests, kleinere Klassen, digitale Ausstattung – Fehlanzeige! Sollten wir trotzdem die Prüfungen bestehen, sieht es düster auf dem Ausbildungsmarkt aus. Seit 2019 wurden 89.000 Ausbildungsplätze „abgebaut“ - ein Minus von 10%! Trotz vollmundig verkündetem „Schutzschirm für Ausbildungsplätze“ erwartet selbst die Bundesagentur für Arbeit einen weiteren Rückgang um 8%. Ein Großteil der Firmen stellt die Übernahme in Frage. Wenn es nach den „echten Managern“ und der Bundesregierung geht, werden die Folgen aus dem ganzen Gemisch aus Weltwirtschafts-, Finanzkrise und Coronapandemie auf dem Rücken der Arbeiterklasse, der breiten Massen und der Jugend abgewälzt. Nicht mit uns!

Gemeinsam sind wir stark

Es sind die gleichen Leute die von „Team Deutschland“ schwadronieren, die uns einreden, jeder solle nur nach sich schauen.

Sie freuen sich wenn jeder von uns mit einem individuellen Ausweg beschäftigt ist, weil sie wissen, dass wir gemeinsam stark sind. Die Arbeiterklasse hat in diesem Sinne Gewerkschaften gegründet und schon vieles erkämpft. Mach mit in der Gewerkschaft – jung und alt gemeinsam!

Für echten Sozialismus!

Der REBELL kämpft zusammen mit der MLPD für den echten Sozialismus in dem Mensch und Natur und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Im Sozialismus hätten wir die Pandemie in wenigen Monaten besiegen können, in dem das gesamte gesellschaftliche Leben, bis auf die nötigste Grundversorgung, kurz heruntergefahren worden wäre. Im Kapitalismus steht der Profit der Monopole dagegen über unserer Gesundheit und dem Erhalt der Umwelt. Wir unterstützen die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Die Kritik am Kapitalismus wächst, aber in den Schulen und Medien wird der Antikommunismus verbreitet, um die Jugend davon abzuhalten für den Sozialismus als echte gesellschaftliche Perspektive zu kämpfen.

Lass dich nicht bevormunden! Mach mit im REBELL, stärk die MLPD und kämpfe mit vielen anderen für eine lebenswerte Zukunft für die ganze Menschheit!