Bundesverfassungsgericht lehnt Anträge gegen rigide Hürden zur Bundestagswahl in Pandemiezeiten ab

„Die Ausführungen in der Entscheidung sind rechtlich in weiten Strecken hanebüchen", so Rechtsanwalt Peter Klusmann von der Kanzlei Meister und Partner, die die MLPD in dem Verfahren vertritt. „Unser Antrag ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts dann zulässig, wenn eine Gefährdung der angesprochenen Rechtsgüter ernstlich möglich ist. Hier verlangt das Gericht dagegen, dass wir darlegen müssten, dass es absolut unmöglich ist, die geforderten 50.000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Dass in Corona-Zeiten weitgehende Freiheitsbeschränkungen bestehen, Infostände regelmäßig abgelehnt werden und sogar die Polizei und Ordnungsämter dutzendweise gegen die Unterschriftensammler der MLPD vorgehen – all das soll keine Rolle spielen."

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, erklärt: „Das Bundesverfassungsgericht wird ständig als angeblicher 'Hort der Demokratie' angepriesen. Es hat sich aber wieder einmal als Hort undemokratischer Wahlbehinderungen gezeigt. Das Bundesverfassungsgericht tat sich in Pandemiezeiten bisher dadurch hervor, sämtliche freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen, die angeblich zwingend geboten seien. Ständig wurden von ihm auch Aufmärsche faschistischer oder egoistischer 'Querdenker' durchgewunken. Dass es der MLPD jetzt sämtliche Zugeständnisse verweigert, zeigt seine Rechtsentwicklung. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Berichterstatter in dem Verfahren Peter Müller war, der frühere Ministerpräsident des Saarlands von der antikommunistischen CDU. So viel zum Mythos der Unabhängigkeit der Justiz."