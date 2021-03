Feierliche Kundgebung zum 150. Jahrestag der Pariser Kommune

Am 18. März 1871 errichteten die Arbeiterinnen und Arbeiter von Paris zum ersten Mal in der Geschichte der Klassenkämpfe die Herrschaft der Arbeiter, die heftig umstrittene Diktatur des Proletariats. Das praktische Beispiel, wie die Kommune einen neuen Staat aufbaute und gesellschaftliche Probleme zu lösen begann, inspirierte Marx und Engels, die die Kommune leidenschaftlich unterstützten. Sie stand Pate beim Aufbau der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten in Russland. „Ihre Lehren sind heute vor allem deshalb aktuell, weil der bürgerliche Parlamentarismus wie in der Corona-Krise immer häufiger seine Unfähigkeit unter Beweis stellt, die Probleme der Menschheit zu lösen. Die Kommune zeigt die Alternative“, so das für Frankreich zuständige ZK-Mitglied der MLPD.

Im Rahmen einer europaweiten Kampagne der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) führt die MLPD in Gelsenkirchen am Donnerstag, den 18. März 2021, eine feierliche Kundgebung an der „Horster Mitte“ in Gelsenkirchen-Horst durch. Von 11.45 Uhr bis ca. 12.30 Uhr gibt es Ansprachen und kulturelle Beiträge. Da die Veranstaltung unter den bekannten Corona-Schutz-Bedingungen stattfindet, sind Masken zu tragen und gilt Abstandsgebot.