Keine Entwarnung – wirklicher Lockdown ist notwendig!

Konzentrierter, kompletter Lockdown notwendig!

Vieles davon greift die Initiative ZeroCovid auf, die ebenso einen harten Lockdown einschließlich der Industriebetriebe fordert, und die es ablehnt, dass die Kosten auf die Bevölkerung abgewälzt werden. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe Karl Lauterbach fordert einen mindestens dreiwöchigen Lockdown, der auch vor den Betrieben nicht halt macht. Weitere Stimmen hierzu sind Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Präsident des Weltärztebundes Ulrich Montgomery (Quelle: spiegel-online 18.1.21).

Wirklich wirksame Corona-Schutz- und Gegenmaßnahmen wird es aber nicht im Einvernehmen mit den Monopolen geben, wie die gemeinsame Pressekonferenz von DGB-Chef und BDA-Präsident beim Bundespräsidenten vorgaukeln. Oder auch die Initiative ZeroCovid, die von einer gemeinsamen paneuropäischen Anstrengung ausgeht, beruhend auf Parlamentsbeschlüssen. Das muss erkämpft werden und dazu müssen auch in den Gewerkschaften Forderungen und Aktivitäten dazu diskutiert und durchgeführt werden.

Dazu muss man sich auf Stand bringen:

Mit dem Corona-Sofortprogramm der MLPD und mit fundiertem Wissen, wie es das Buch „COVID-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar!“ von Dr. Günther Bittel, Günter Wagner und Dr. Willi Mast vermittelt. Aufgrund der großen Nachfrage erscheint das Buch bereits - wie oben geschrieben - in der dritten Auflage und erregt Aufsehen. So nennt die internationale Ärztevereinigung IPPNW das Buch ein „sachliches Kompedium für die Kitteltasche, gut recherchiert und in scharfem Kontrast zu den Querdenkern.“ In einer aktuellen Beilage dazu fordern Günther Bittel, Günter Wagner und Willi Mast, was Not tut: Ein konzentrierter und kompletter Lockdown!

