Ihre Spende an die MLPD – eine Zukunftsinvestition

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir bitten Sie heute zum Jahreswechsel um Ihre Spende für die MLPD. Bei der MLPD können Sie sicher sein, dass jeder Cent, jeder Euro seinem erklärten Zweck zugute kommt. Der selbstlose Einsatz unserer Mitglieder ist das Markenzeichen der MLPD.

Sie machen sich Sorgen um die Gesundheit in Zeiten der Corona-Pandemie? Die MLPD tritt für konsequenten Gesundheitsschutz ein. Die MLPD trat schon für drastische Verkleinerung der Schulklassen ein, als Ihnen Merkel und Co. noch erzählten, Kinder könnten niemanden anstecken.

Haben Sie nicht auch Kritik daran, dass die Großindustrie weiter produzieren kann, wie sie will? Jede Spende an die MLPD unterstützt die Forderung nach mehr Gesundheitsschutz auf Kosten der Monopolprofite.

Sie fragen sich, wer im neuen Jahr die Zeche für das Krisenmanagement bezahlen soll. Die MLPD unterstützt den Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und der Corona-Krise auf die Arbeiterklasse, die breiten Massen und die natürliche Umwelt. Sie ordnet sich nicht scheinbaren Sachzwängen des Kapitalismus unter. Ihre Spende unterstützt diesen konsequenten, zukunftsweisenden Weg.

Sie haben Kritik am Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten? Schon zu Beginn der Pandemie gab die MLPD die Losung aus: Gesundheitsschutz ja! Politische Notstandsmaßnahmen nein! Jede Spende an die MLPD ist auch eine praktische Kritik an der „Querdenker“-Bewegung. Diese gibt sich bloß kritisch, setzt aber die faschistische Strategie und Taktik der „Querfront“ um.

Sie wollen etwas tun gegen Not und Elend weltweit? Die MLPD ist Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, die auf 60 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten angewachsen ist. Ihre Mitglieder fördern die Selbstorganisation der Massen, organisieren den Kampf um Brot, Arbeit, Gesundheit und Frieden!

Sie wollen nachhaltig etwas verändern? Die MLPD ist eine revolutionäre Partei, die den gesellschaftlichen Problemen an die Wurzel geht. Jeder Euro für die MLPD stärkt die sozialistische Alternative. Sie ist angesichts des Krisenchaos im Kapitalismus nötiger denn je!

Sie lassen sich nicht gerne undemokratische Denkverbote auferlegen? Dann unterstützen Sie doch die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ mit Ihrer Spende für die MLPD.

Die MLPD hat sich 2021 viel vorgenommen: Die Stärkung unserer revolutionären Partei in den Großbetrieben, Wahlkämpfe in Thüringen und zur Bundestagswahl. Gegen die Rechtsentwicklung unterstützen wir den Aufbau des Internationalistischen Bündnisses.

Spenden können auf das Spendenkonto der MLPD überwiesen werden. Wer seine Spende bar übergeben möchte, kann das bei allen Repräsentanten der MLPD tun.¹ Jede/r Spender/in erhält auf Wunsch eine Spendenquittung und kann damit beim Lohnsteuerjahresausgleich bis zur Hälfte zurückerhalten. Wir sagen vorab schon mal herzlichen Dank!

Spendenkonto: ZK MLPD;

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00