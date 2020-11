„Kein ‚Lockdown‘ im Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft“

Die Corona-Pandemie wird durch die Umweltvergiftungen oder unhaltbare Lebens- und Arbeitsbedingungen verschärft. Am 31. Oktober warnte der Weltbiodiversitätsrat vor einem möglichen sprunghaften Anstieg noch gefährlicherer Pandemien. Die verschärfte Umweltkrise macht eine Übertragung der noch unerforschten ca. 1,7 Millionen gefährlichen tierischen Viren auf den Menschen wahrscheinlicher.

Von wegen „Atempause für die Umwelt durch Corona“! Der Übergang in eine globale Umweltkatastrophe beschleunigt sich dramatisch. Die Regenwald-Zerstörung in Brasilien, Indonesien und Kongo hat in 2020 um 150 Prozent zugenommen. Die Eisschmelze und das Auftauen der Permafrostböden mit gigantischer Freisetzung von CO2 und Methan erreichte im Sommer einen neuen Höhepunkt. Von acht Millionen Arten sind bereits eine Millionen vom Aussterben in den nächsten Jahrzehnten bedroht. Trotz teilweiser Verringerung der Industrie- und Verkehrs-Emissionen durch Lockdowns, erreichte der atmosphärische CO2-Gehalt mit über 411ppm neue Spitzenwerte.