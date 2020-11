Presseerklärung

Drastische Einschränkungen im sozialen Leben und in der Bewegungsfreiheit der Massen – freie Fahrt für Corona-Leugner und Faschisten? Verbot faschistischer Propaganda - keine Einschränkung des demokratischen Versammlungsrechts!

Am 7. November gingen in Leipzig bis zu 20.000 Corona-Leugner, durchsetzt und angeführt durch Ultrareaktionäre und Faschisten, auf die Straße. Genehmigt wurde all das durch das Oberverwaltungsgericht.