„200 Jahre – verteidigen wir Engels' Erbe“

Dazu das Engelsbündnis: „Am 28. November 1820 wurde einer der großen Vordenker des Proletariats, Friedrich Engels, in Wuppertal geboren. Seit 200 Jahren sind seine Ideen wegweisend und seine Taten Vorbild für die Kommunistinnen und Kommunisten in der Welt. Als Weggefährte von Karl Marx hat er grundlegende Beiträge zum Marxismus mitverfasst und kämpfte für seine weltweite Durchsetzung.

Anlässlich seines 200. Geburtstags organisiert die Stadt Wuppertal eine Veranstaltungsreihe rund um Friedrich Engels. Ziel dieser Aktion ist es, ihn ausschließlich als kritischen Intellektuellen und Sozialwissenschaftler darzustellen. Der weltumstürzenden Bedeutung seines Wirkens und seines Werkes soll die revolutionäre Spitze abgebrochen werden.

Doch Engels war marxistischer Theoretiker, Kommunist und militanter. In den stürmischen Zeiten im Europa der 1840er-Jahre beteiligte er sich an den Massenkämpfen, wurde von den Regierungen unterschiedlichster Länder verfolgt und nahm am bewaffneten Kampf, unter anderem in Baden oder Elberfeld, teil. Zusammen mit Marx arbeitete er erstmalig in der Geschichte das ideologische Fundament unserer Klasse, des Proletariats, aus und seine Ideen wurden Leitfaden und Anleitung für Millionen von Revolutionärinnen und Revolutionären überall auf der Welt – und sind es bis heute noch...

Seit seinem Entstehen hat der Marxismus die Welt verändert und verändert sie auch heute noch, immer dann, wenn Proletarierinnen und Proletarier, Kommunistinnen und Kommunisten und Revolutionärinnen und Revolutionäre unter seinem Banner im Klassenkampf agieren. ...

Die Demonstration beginnt um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Wuppertal, Barmen (Barmen BF).