Presseerklärung

Müslüm Elma: Unbeugsamer türkischer Revolutionär kommt in die Gelsenkirchener Horster Mitte

Am Donnerstag, den 29. Oktober kommt Müslüm Elma zu einer „Internationalismus Live" Veranstaltung der MLPD in die Horster Mitte in Gelsenkirchen.