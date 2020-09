Antikriegstag

Lasst uns das Niveau des Kampfes gegen Imperialismus und Faschismus anheben!

Der 6. August wird weltweit als Hiroshima-Tag begangen. An diesem Tag und erneut am 9. August in Nagasaki wurden zum ersten Mal Atombomben eingesetzt. Am 15. August kündigte Japan seine Kapitulation an. Dieser Tag (14. August in den USA und Europa) wurde in ganz Asien lange Zeit als Tag des Siegs über Japan (Victory over Japan - VJ-Tag) gefeiert. In Europa wird der 1. September als Antikriegstag begangen, der Tag, an dem der deutsche Hitlerfaschismus 1939 mit dem Überfall auf Polen den 2. Weltkrieg begann.

Von ICOR