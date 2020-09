Gib Antikommunismus keine Chance!

Die MLPD ist eine Partei neuen Typs: Sie finanziert sich vollständig aus Mitgliedsbeiträgen und uneigennützigen Spenden der Massen. Sie lehnt die Selbstbedienung der bürgerlichen Parteien aus Steuergeldern oder Spenden von Konzernen ab. Somit sind wir in unserer politischen Arbeit und der Kritik an der Diktatur der Monopole frei von Rücksichtnahme auf solche Geldgeber. Karrierismus und persönlicher Vorteilsnahme wird in unseren Reihen und bei unseren Kandidaten ein Riegel vorgeschoben. Wir stehen dafür, dass die Ausgebeuteten und Unterdrückten den Kampf um ihre Befreiung selbst finanzieren. Jede Spende stärkt die finanzielle Unabhängigkeit der MLPD.

Die tiefste Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die der Kapitalismus je hervorgebracht hat, wirft in Wechselwirkung mit der Corona-Krise Hunderte Millionen Werktätige weltweit in die Arbeitslosigkeit und zerstört die Existenz zahlloser Kleinunternehmer. Hat nicht Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versprochen, dass in Deutschland keiner wegen Corona arbeitslos wird? Von wegen – von März bis Juni wurden es 637 000 mehr! Die Welthungerhilfe befürchtet, dass die Zahl der Hungernden weltweit auf eine Milliarde ansteigt. Und in Europa werden dringend benötigte Lebensmittel massenhaft vernichtet: Allein in Belgien 750 000 Tonnen Kartoffeln wegen der „Pommeskrise“. Hunderttausenden Schweinen droht nach der Schließung von Schlachtfabriken die „Tierbeseitigungsanlage“. In der Corona-Pandemie sind bisher schon über eine halbe Million Menschen gestorben. Der beschleunigte Umschlag in eine globale Umweltkatastrophe wird weitere Millionen in Elend, Flucht oder in den Tod treiben. Es ist nicht nur eine Krise hier und da, sondern eine gesamtgesellschaftliche Krise des imperialistischen Weltsystems, die sich anbahnt.