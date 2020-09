Faschist Brandner verleumdet Finanzarbeit der MLPD

Diese Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen . Es ist deshalb schon mehr als dreist, wenn ausgerechnet Brandner als offen faschistischer Vertreter der für ihre unzähligen Spendenskandale bekannten AfD der MLPD unterstellen will, sie erhalte „Geld aus dubiosen Quellen“. Die erfolgreiche Finanzarbeit der MLPD beruht auf der hohen uneigennützigen Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder und Freunde. In ihrem jährlichen von einem unabhängigen Buchprüfer testierten Finanzrechenschaftsbericht an den Bundestagspräsidenten wird über die Herkunft und Verwendung jedes Cents Rechenschaft abgelegt. Die MLPD hat gegen Brandners Verleumdung daher umgehend beim Landgericht Köln eine Unterlassungsverfügung beantragt. Dazu Rechtsanwalt Frank Stierlin von der Kanzlei Meister & Partner: „Es ist völlig unverständlich und empörend, dass das Gericht Brandner Schützenhilfe leistet und seine Aussage in grotesker Weise uminterpretiert und verharmlost: Er habe damit ja nur auf den Widerspruch aufmerksam machen wollen, dass eine kleine Partei über ein großes Vermögen verfügt. Dies sei eine „im politischen Meinungskampf zulässige Kritik“, heißt es im Beschluss vom 4. September 2020. Wir haben dagegen sofort Beschwerde eingelegt.“