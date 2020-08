Karl Marx – ein Rassist? Von wegen!

Das erklärt am 16. Juni in ntv der ultrareaktionäre Publizist Wolfram Weimer. Er war Chefredaktuer bei Welt, Focus und Cicero. Er ist ein bekannter Ausländerfeind und Rassist. Von ihm stammen Spräche wie „Haben Sie endlich weniger Mitleid mit Flüchtlingen.“

Er pickte völlig willkürlich Zitate aus Briefen von Marx heraus. Seither werden sie von zahlreichen bürgerlichen Medien begierig wiederholt. Auch „Die Anstalt“ sowie die rassistische AfD verwandten dafür exakt die gleichen wenigen Zitate aus persönlichen – oft polemischen – Briefen von Marx und Engels. Sie sind in ihrer Wortwahl aus heutiger Sicht nicht akzeptabel. Seit damals ist die Sensibilität gegen unachtsam verwendete diskriminierende Begriffe erheblich gewachsen. Allerdings gehört schon böse Absicht dazu, mit einigen Zitaten das Gesamtwerk von Karl Marx in Theorie und Praxis zu verdammen.

Zu Recht wendet die Wochenzeitung Freitag ein: „Im Nachhinein betrachtet fällt das Urteil leichter, dennoch gilt auch hier einiges zu beachten. Als Kind seiner Zeit war auch die Sprache eine andere als heute, so liegen über 100 Jahre zwischen seiner Existenz und unserer.“ (17. 6. 2020) Die Homepage telepolis weist am 19. 7. 2020 darauf hin, dass Marx ein Freund des „deftigen Witzes“ war, was man nicht mit seinen Grundüberzeugungen verwechseln darf.