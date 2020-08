24.844,72 Euro gesammelt: Lenin-Statue in Gelsenkirchen komplett durch Spenden finanziert

Klaus Dumberger weiter: „Während wir erfolgreich auf die freiwillige Unterstützung der Bevölkerung bauen, gibt die Gelsenkirchener Stadtspitze große Summen für ihre antikommunistische Kampagne gegen Lenin aus. Allein die beiden verlorenen Prozesse der Stadt dürften den Steuerzahler 1.434,48 Euro kosten, wie die Stadt auf Anfrage gegenüber dem Stadtverordneten Jan Specht vom überparteilichen Wahlbündnis AUF Gelsenkirchen einräumen musste. Damit verletzt die Stadt gröblich ihre Verpflichtung zu parteipolitischer Neutralität."

„Wir können auch über Heller und Pfennig Rechenschaft ablegen. Bei einer Sammlung über "betterplace.org" kamen insgesamt bislang 14.628 Euro zusammen. Bei der Spendensammlung am Festakt selbst waren es 2.541,80 Euro und auf dem Spendenkonto der MLPD und an Barspenden gingen 7.674,92 Euro ein. An dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön. Jetzt sammeln wir für die Marx-Statue, die neben Lenin aufgestellt werden soll."