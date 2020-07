Lenin ist in Gelsenkirchen: „Heute haben wir ein deutliches Signal gegen den Antikommunismus gesetzt!"

Weltweit berichten Zeitungen, Online-Portale und Fernsehsender darüber .

In ihrer Begrüßungsrede erklärte Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD: „Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, ob die Aufstellung der Statue als Provokation gedacht war. Nein, aber vielleicht ist sie ein bestimmter Tabubruch. Ein Bruch des Tabus, dass man in dieser Gesellschaft über die Errungenschaften des Sozialismus und seiner Repräsentanten gar nicht sprechen soll. Auch um die Vorbehalte und Denkverbote des Antikommunismus vom Sockel zu stoßen ist der heutige Tag Teil der Bewegung ‚Gib Antikommunismus keine Chance!'" Das Programm war festlich, streitbar, kulturvoll und Hunderte sangen begeistert die Internationale, als das Denkmal enthüllt wurde.

Stefan Engel, der Leiter des theoretischen Organs der MLPD, der Schriftenreihe Revolutionärer Weg, führte aus: „Wenn wir uns heute zum Marxismus-Leninismus bekennen, so wissen wir natürlich, dass die Texte, Bücher, Aufsätze und Schriften von Marx und Lenin schon über 100 Jahre alt sind, die mit den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr vergleichbar sind." Er führte aus, dass dem „Marxismus-Leninismus jeder Dogmatismus fremd ist" und „wir immer unseren eigenen Kopf gebrauchen müssen", wie es die MLPD seit 38 Jahren macht.

In einem bunten Programm mit klassischen und modernen Arbeiter- und Freiheitsliedern wurden auch Grüße aus Gelsenkirchen, Deutschland und aller Welt vorgetragen.

Wir danken ganz herzlich den internationalen Freundinnen und Freunden, die uns geschrieben haben - viele konnten wegen der Corona-Einschränkungen nicht selbst kommen. Wir haben uns sehr über die Grußworte gefreut, auch wenn wir leider nicht alle vortragen konnten, werden sie aber alle veröffentlichen. Glücklich waren wir natürlich, dass wir trotzdem Gäste aus Äthiopien, Belgien, Eritrea, Frankreich, Haiti, Kolumbien, Niederlande, Türkei, Kurdistan begrüßen durften und weitere Teilnehmer aus vielen Ländern.

Der Tag war eine schwere Niederlage für alle antikommunistischen Versuche, die Statue zu verhindern. Ein groß angekündigter Faschistenaufmarsch hatte jämmerliche 16 Teilnehmer.

„In der nächsten Zeit wird die Debatte über Lenin und den Antikommunismus natürlich weitergehen. Mit dem heutigen Tag wurde schon einmal ein wichtiger Schritt gemacht, dass darüber massenhaft diskutiert wird", so Gabi Fechtner.

Nach der Veranstaltung kommen ständig Menschen aus dem Stadtteil und auch von weiter her, die das Denkmal ansehen, sich damit fotografieren lassen wollen und wir führen viele interessante Gespräche. Neue Kontakte werden geknüpft, viele haben erst jetzt durch die Berichterstattung in den Medien mehr über die MLPD gehört, und ihr Eintreten für die Sache der Arbeiterklasse und die revolutionäre Alternative des echten Sozialismus.

Inzwischen konnte die Übersetzung des Livestreams mit den Reden der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner und dem früheren Parteivorsitzenden und heutigen Leiter des theoretischen Organs 'Revolutionärer Weg', Stefan Engel sowie dem gesamten kulturellen Programm bereit gestellt werden. https://www.youtube.com/watch?v=fGZGicjwquo

Außerdem ein gut 5-minütiger Kurzfilm, der einen guten Überblick über das Event gibt. Er ist auch mit Untertiteln übersetzt verfügbar, dazu bitte im laufenden Video unten auf das „Zahnrad“ klicken und Untertitel in der gewünschten Sprache einstellen. https://www.youtube.com/watch?v=wLSEQANCG3Q

Generell sind unter www.mlpd.de auch immer wieder fremdsprachige Veröffentlichungen zu finden, zuletzt das überarbeitete Corona Sofortprogramm.

Im Folgenden stellen wir die Reden der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner und des früheren Parteivorsitzenden und heutigen Leiters des theoretischen Organs 'Revolutionärer Weg', Stefan Engel auch als Datei zur Verfügung.







Mit herzlichen revolutionären Grüßen

Monika Gärtner-Engel

Internationalismus-Verantwortliche der MLPD