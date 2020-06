Literaturtipp

"Bildung ist klassenneutral“ Was sagt Lenin zur Bildung?

Lenin schreibt: „Die Bildung als „apolitisch" oder „unpolitisch" zu bezeichnen ist eine Heuchelei der Bourgeoisie, ist nichts anderes als ein Betrug an den Massen, die durch die Herrschaft der Kirche, durch das Privateigentum usw. zu 99 Prozent entwürdigt sind. Die Bourgeoisie, die in allen bisher noch bürgerlichen Ländern herrscht, begeht gerade diesen Betrug an den Massen.“ (Rede auf der Gesamtrussischen Konferenz der Ausschüsse für politisch-kulturelle Aufklärung bei den Gouvernements- und Kreisabteilungen für Volksbildung, 1920, Lenin Werke Band 31, S. 358)