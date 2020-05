Lenin-Statue in Gelsenkirchen wird enthüllt!

„Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist und der Festakt nunmehr am 20. Juni 2020 stattfinden wird", so Gabi Fechtner. Der Verlauf der Corona-Pandemie lässt es momentan zu, diese Feierlichkeit unter strikter Beachtung des Gesundheitsschutzes durchzuführen. Gabi Fechtner: „Wir feiern damit auch Lenins 150. Geburtstag öffentlich nach. Wir feiern am 20. Juni zudem exakt den 38. Geburtstag der MLPD, der einzigen Partei in Deutschland, die Lenin im Namen führt und seine Lehren auf heute anwendet."

„Lenin war ein Meister darin, in weltgeschichtlichen Krisen zielstrebig und erfolgreich auf wirkliche, also revolutionäre Lösungen hinzuarbeiten. Und heute erleben wir die dramatischste Krisenentwicklung des Kapitalismus seit dem II. Weltkrieg. Es ist also höchste Zeit für das erste Lenin-Denkmal in Westdeutschland und eine breite gesellschaftliche Debatte über revolutionäre Perspektiven", erläutert Gabi Fechtner.

Zwei Mal wiesen Gerichte auf Antrag der MLPD die Stadtspitze Gelsenkirchens in die Schranken, die die Aufstellung einer historischen Statue allen Ernstes unter dem Vorwand des „Denkmalschutzes" verbieten wollte. Dann hatte die CDU Gelsenkirchen zur bundesweiten Online-Petition "Horst sagt NEIN zu Lenin-Statue" aufgerufen. Nach mehreren Wochen wurde das Projekt erfolglos beerdigt. Statt der anvisierten 2.200 Unterzeichner gab es gerade mal 204, darunter 165 aus Gelsenkirchen.