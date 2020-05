8. Mai: Für uns ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung von Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus und deshalb ein Festtag!

Dort wurde der 8. Mai als Sieg über Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus gefeiert. Kritisiert wurde, dass dieses Anliegen bei den offiziellen Gedenkaktivitäten an den Rand gedrängt oder gar unterschlagen wurde. Fabuliert wurde in manchen Medien sogar, dass die Kapitulation Hitler-Deutschlands an sich die Befreiung war. Wer aber waren die Befreier? Bei den Gedenkfeiern der MLPD und des Internationationalistischen Bündnisses wurde besonders der ausschlaggebenden Rolle der sowjetischen Roten Armee gedacht! Dass AfD-Gauland diese Niederlage auch noch beklagt, ist bezeichnend für seine faschistoide Partei.

Die Veranstaltungen waren würdig, kämpferisch und festlich, wie hier auf den Bildern der Kranzniederlegung in Gelsenkirchen zu sehen ist.

In Gelsenkirchen waren nur 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Behörde genehmigt worden. Ganz coronagerecht konnten aber weit mehr Menschen zuhören, weil das Interesse an diesem 8. Mai und den Standpunkten der Kommunisten besonders groß war.