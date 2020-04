Für Niveau und Methode der antikommunistischen Gräuelmärchen steht eine von Professor Jörg Baberowski frei erfundene Begebenheit: Anfang März 1919 hielt sich Lenin in Petrograd (Petersburg) auf. Seine Aktivitäten in diesen Tagen sind bekannt. Im Gegensatz dazu behauptet Baberowski, Lenin habe sich zu einer Streikversammlung in die Putilow-Werke begeben: „Es war das erste Mal, daß Lenin mit Arbeitern sprach, die er sonst nur aus Büchern kannte. Lenins Rede ging im Protestgeschrei unter. Am Ende entsandten die Bolschewiki Panzerwagen und bewaffnete Tscheka-Einheiten in die Arbeiterbezirke. 200 Streikführer wurden ohne Verfahren erschossen.“¹

Wohl sprach Lenin auf verschiedenen Versammlungen, worüber umgehend in der Presse berichtet wurde², von einem Putilow-Streik im März 1919 ist jedoch nichts bekannt … Eine besondere Blüte ist die Behauptung, Lenin habe 17 Monate nach der Revolution das erste Mal mit Arbeitern gesprochen. Die deutsche Kommunistin Clara Zetkin zitierte ihn dazu: „Ich weiß nur, daß ich, als ich ‚unter die Redner ging‘, stets an Arbeiter und Bauern als meine Zuhörerschaft dachte. Ich wollte von ihnen verstanden werden. Wo immer ein Kommunist spricht, muß er an die Massen denken, muß er für sie sprechen.“³