Was sagt Lenin zur SPD 1918?

Lenin stellte die Schrift am 10. November 1918, also mitten in der Novemberrevolution in Deutschland, fertig. Darin überführt Lenins Kautsky, führender Vertreter der SPD und Vertreter der II. Internationale, des Verrats am Marxismus.

Kautsky hatte sich selbst mit einer in Wien herausgegeben Schrift „Die proletarische Revolution“ nicht nur als Renegat („Abtrünniger, der seine früheren politischen Ansichten leugnet und bekämpft“) geoutet, sondern vor allem versucht den Aufbau der Sowjetunion als ersten sozialistischen Staat damit zu sabotieren. Mit seiner Schrift widerlegt Lenin nicht nur Kautskys zentrale Aussagen zur Rolle des Staates, sondern entwickelt den Charakter und die Aufgaben der Diktatur des Proletariats für die Sowjetunion. „Die bürgerlichen Demokratie (…) bleibt stets beschränkt, heuchlerisch, verlogen und falsch, ist stets eine Demokratie für die Reichen und Betrug für die Armen.