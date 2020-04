Krach schlagen für die Evakuierung der Flüchtlings-Camps

Guten Tag,

Viele Organisationen, Verbände, Petitionstarter*innen und -unterzeichner*innen und Netzwerke fordern inzwischen, dass Flüchtlings-Camps aufgelöst und die Bewohner dezentral in Sicherheit gebracht werden - sowohl die Hotspot-Camps an den Grenzen Europas, als auch die Camps und Sammelunterkünfte in Deutschland.

"Solidarität International e.V." und der "Freundeskreis Alassa & Friends" schlagen gemeinsam phantasievolle, öffentlich sichtbare Aktionen am Tag der Ankunft der 50 Kinder vor, die aus Moria/Lesbos von der Bundesrepublik evakuiert werden. Sie sollen am Samstag ankommen.

In vielen Städten finden dazu am Samstag, den 18. April ab 17:00 Uhr Aktionen statt.

„Wir werden diese Kinder öffentlich willkommen heißen und dies damit verbinden, dass wir deutlich machen: 50 evakuierte Kinder sind bei weitem nicht genug!“ so Renate Radmacher und Ute Kellert für die Bundesvertretung von „Solidarität International e.V.“

Es geht um die Forderung, alle Hotspot-Camps in der Ägäis zu evakuieren, die Sammel-Unterkünfte und Camps in Deutschland aufzulösen und die Menschen dezentral und sicher unterzubringen – in Wohnungen, leerstehenden Hotels - um sie vor massenhafter, unkontrollierter Infektion zu schützen.

Die Aktionen werden unter strengster Einhaltung aller Schutzvorschriften stattfinden: „Zeigen wir, dass wir uns das Recht zu öffentlichem Protest nicht nehmen lassen und uns nicht damit abfinden, dass Geflüchtete in überfüllten Massencamps und in Sammelunterkünften eingesperrt und Herden-Immunitäts-Experimenten mit tödlichem Ausgang ausgesetzt werden! Solidarität ist unteilbar“, so Adelheid Gruber für den Freundeskreis Alassa & Friends weiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Bundesvertretung von „Solidarität International e.V.“ „Alassa & Friends“

Renate Radmacher, Ute Kellert, Adelheid Gruber

Axel Kassubek