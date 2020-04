Vollmundig waren die Ausrichter der Petition mit der Einschätzung gestartet: Keiner will in Horst den Lenin haben. Diesem Bürgerwillen sollte die Petition Ausdruck verleihen. Doch dann nahm das Elend seinen Lauf. Erst einmal hatte open petition die Petition mit Vorbehalt belegt - wegen unseriöser Informationslage. Dann wurde nachgebessert, freigeschaltet und nun das klägliche Ergebnis!

"Schade, dass wir Corona-Zeiten haben. Ich wette, man könnte in Horst in kürzester Zeit mehr Unterschriften für die Lenin-Statue sammeln, als die CDU in sechs Wochen dagegen erreicht hat – und das, obwohl Herr Jansen, Vorsitzender der CDU Horst, gleich mehrfach unterschrieben hat," amüsiert sich Gärtner-Engel.

Ebenfalls dem Coronavirus ist es zu verdanken, dass die Statue bisher noch nicht aufgestellt werden konnte. "Doch glücklicherweise haben sowohl Lenin als auch die MLPD bekanntlich viel Geduld... und Vorfreude ist ja die schönste Freude!" Happy Birthday, Lenin!