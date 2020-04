Exklusiv über die MLPD bzw. bei www.rf-news.de

Berichte aus der ganzen Welt zur Corona-Krise und zum Widerstand gegen Repressionen der Regierungen

Die meisten aktuellen Medienberichte beschränken sich auf Europa, Nordamerika und vielleicht noch China. Aber was ist mit den zwei Dritteln der Menschheit, die in anderen Ländern leben? Bei der MLPD und www.rf-news.de gehen täglich Berichte aus aller Welt ein. Sie stammen von revolutionären Organisationen, kämpferischen Arbeitern, couragierten Frauen oder rebellischen Jugendlichen. Allein in der revolutionären Weltorganisation ICOR gibt es 58 Mitgliedsorganisationen aus allen Kontinenten. Die MLPD schöpft insgesamt aus 500 internationalen Beziehungen. Hier einige Schlaglichter: