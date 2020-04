1.Mai 2020

MLPD beteiligt sich aktiv an 100 Kundgebungen, Demonstrationen oder Auto-Korsos bundesweit - Deutschlands beste Übersicht bei Rote Fahne News

„Wir Arbeiter müssen am 1. Mai 2020 unsere Stimme auf den Straßen und Plätzen in ganz Deutschland erheben" - das greift unter Gewerkschaftern, Arbeitern, aber auch Frauen oder Jugendlichen um sich. In ca. 100 Orten arbeitet die MLPD aktiv mit an öffentlichen Kundgebungen, Auto-Korsos und Demonstrationen – natürlich unter Corona-gerechten Gesundheits- vorkehrungen.