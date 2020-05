Unberechtigte Kritik an Demonstrationen und Kundgebungen ist „gegen die virologische Vernunft..."

Dazu Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD: „Der Vorwurf ist in der Sache vollständig unberechtigt und offenbar politisch motiviert. Alle beantragten 100 Versammlungen wurden - wo es zunächst Einwände gab durch die Gerichte - genehmigt. Und zwar, weil bei unseren Anträgen durchweg der Corona-Schutz zu 100% beachtet wird. So stellte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fest, dass bei der Maikundgebung 'der Schutz der Bevölkerung vor Infektionen... hinreichend sichergestellt ist' (AZ 20 L 514/20)."

Die MLPD hatte von vorne herein unterstützt, dass bei diesen Kundgebungen Mindestabstände eingehalten werden, Schutzmasken genutzt werden und Ähnliches. Wir protestieren und demonstrieren am 1. Mai auch gerade dafür, dass die virologische Vernunft künftig auch in Betrieben, Flüchtlingscamps usw. durchgesetzt wird. Genau dort sind in den letzten Tagen, wie lange von uns gewarnt, virologisch die gefährlichsten Hotspots entstanden. Natürlich geht es auch um den Kampf gegen die Abwälzung der Lasten der Weltwirtschafts-, Finanz- und Corona Krise auf den Arbeitern und ihren Familien.