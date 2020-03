Vielen Dank an die selbstlosen Helfer im Gesundheitswesen!

Das sind vor allem die Menschen in den Arztpraxen, Krankenhäusern, Gesundheitsämtern usw. Aber auch all die, die Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen und sich Gedanken machen, was in so einer Situation zu tun ist.



Wer im Krankenhaus gegen den Pflegenotstand oder für höhere Löhne kämpft, bekommt oft zu hören: So schlecht können die Zustände nicht sein, denn die Arbeitsabläufe funktionieren, es werden immer mehr Patienten in Krankenhäusern versorgt. Situationen wie diese zeigen, dass das eine Illusion und Beruhigungspille ist. Schon jetzt fehlen Schutzkleidung, Pflegepersonal, Krankenhausbetten und Ärzte.



Der Alltag im Krankenhaus geht auf Kosten der Gesundheit derer, die im Gesundheitswesen angestellt sind und der Patienten. Im Moment zeigt sich große Hilfsbereitschaft und Solidarität unter der Bevölkerung. Anders wären solche Situationen nicht zu bewältigen.

Das steht im krassen Widerspruch zur Orientierung des Gesundheitssystems auf maximale Profite. Wir sind deshalb solidarisch mit dem Kampf gegen Pflegenotstand, für höherer Löhne und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem!

Zahlreiche selbst organisierte Initiativen

Für die wachsende Solidarität und Hilfsbereitschaft stehen auch zahlreiche Initiativen zur Nachbarschaftshilfe, die sich in den letzten Tagen überall in Deutschland selbst organisieren und sich meist über das Internet und soziale Medien vernetzen. So wie die "CoronaHilfe Köln", die via Facebook kontaktiert werden kann. Dort ist zu lesen: "Wir sind überwältigt, wie hoch der Zuspruch und die Hilfsbereitschaft ist."

Mit der Stichwortsuche "Coronavirus" und "Selbsthilfe" finden sich zahlreiche ähnliche Initiativen in anderen Städten, die nützliche Informationen verbreiten, Kinderbetreuung und Hilfe für ältere und kranke Menschen organisieren und auch der gegenseitigen Stärkung dienen.

