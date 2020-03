Pressemitteilung der MLPD NRW

Statt Gesundheitsschutz – Verfolgung der Bevölkerung?

Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus breitet sich in NRW rasant weiter aus. In den Kliniken und Pflegeheimen fehlt es zunehmend am Notwendigsten: an Schutzmaßnahmen wie Atemmasken und Schutzanzügen, an Personal usw.