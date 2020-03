Schluss mit der 2-Klassen-Fürsorge! Sofortige Stilllegung der Industrieproduktion, Logistik und Verwaltung, sofern es nicht gesellschaftlich notwendige Versorgungsgüter oder Notmaßnahmen betrifft!

Als Arbeiterpartei hebt sie in ihrem allseitigen Sofortprogramm besonders hervor: „Die Krisenstäbe von Bundes- und Landesregierung fällen Entscheidungen, die rigorose Einschränkungen für die Masse der Menschen in ihrem Privatleben bedeuten – aber um jeden Preis die Produktion der Betriebe aufrecht erhalten sollen. Aus einigen Konzernen wird berichtet, dass die Chefetage nur noch per Skype kommuniziert. Die Arbeiter aber sollen unverändert weiter im Akkord, in Schichten, oft dicht gedrängt beieinander an der „Linie“ arbeiten. In den Fabrikhallen sind kaum oder keine Desinfektionsmittel vorhanden. Wenn Kurzarbeit angeordnet wird, reicht dies gerade bei Niedriglöhnen nicht zum Leben. Betriebsversammlungen und Demonstrationen werden abgesagt – aber die Produktion soll laufen. Leiharbeiter werden bereits massenhaft entlassen. All das ist verantwortungslos und zeigt, wie in diesem kapitalistischen System der Profit und nicht der Mensch im Mittelpunkt steht! Aus Italien wird von (zum Teil erfolgreichen) selbstständigen Streiks wie bei Fiat für die Stilllegung der Produktion berichtet. In Deutschland greift diese Forderung unter den Arbeitern um sich. Die MLPD fordert:

Sofortig e Stilllegung der Industrieproduktion, Logistik und Verwaltung, sofern es nicht gesellschaftlich notwendige Versorgungsgüter oder Notmaßnahmen betrifft! Die Produktion drastisch einzuschränken, würde als umweltpolitischen Nebeneffekt die drastische Senkung der CO 2 Emissionen, Stickoxide, Feinstäube etc. bedeuten.

Freistellung von Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellten, bei vollem Lohnausgleich, ohne Verbrauch ihres Urlaubs!

Schluss mit der zwei Klassen-Fürsorge: gleiche Regeln von der Chefetage bis zum Fließband und der Reinigungsfrau.“

