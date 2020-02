Veranstaltung

MLPD lädt ein zum Politischen Aschermittwoch

Krisenchaos in Berlin und Thüringen – an Aschermittwoch wird abgerech-net. Am 26. Februar findet im Lichthof des Schacht III in Gelsenkirchen-Horst der traditionelle Politische Aschermittwoch der MLPD statt. Rednerin ist die Vorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner. Passend dazu wird es Kulturbeiträge geben und deftiges Essen angeboten: Thüringer Bratwurst mit Sauerkraut und Grillhähnchen.